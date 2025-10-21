0
НОВОСТИ

Суд в Словакии приговорил стрелявшего в Фицо к 21 году тюрьмы — Reuters

11:32 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словацкий суд приговорил Юрая Цинтулу, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, к 21 году тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, Цинтула был признан виновным в покушении и терроризме.

