0
0
0
НОВОСТИ

Британия и ряд стран ЕС применяют против РФ все рычаги, вплоть до терроризма — Нарышкин

11:20 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и ведущие страны Евросоюза (ЕС) задействуют против России все доступные рычаги — от экономических мер до организации террористических операций и военных ударов «силами украинских прокси». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Текст размещен на сайте СВР.

«Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги — от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 21.10.2025
Нефтяные компании могут обязать перерабатывать не менее 40% нефти для рынка России
0
69
11:00 21.10.2025
Большинство румын считают лучшим президентом страны Николае Чаушеску — результат опроса
0
85
10:32 21.10.2025
В Евросоюзе могут запретить этиловый спирт — FT
0
155
10:20 21.10.2025
Бойцы РФ взяли в тактическое окружение ВСУ в Новоселовке в ДНР, сообщил Марочко
0
157
10:05 21.10.2025
Бельгия не будет блокировать план ЕС по использованию активов России — Politico
0
174
10:00 21.10.2025
Европейцы настраивают Зеленского на торпедирование саммита РФ и США в Будапеште — Азаров
0
181
09:52 21.10.2025
Собянин: Более 215 тыс. москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года
0
188
09:32 21.10.2025
Готовившаяся встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределенный срок — CNN
0
218
09:20 21.10.2025
В США отправили в неоплачиваемый отпуск 1 400 служащих, ответственных за ядерный арсенал
0
216
09:05 21.10.2025
Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером
0
271

Возврат к списку