Британия и ряд стран ЕС применяют против РФ все рычаги, вплоть до терроризма — Нарышкин
11:20 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания и ведущие страны Евросоюза (ЕС) задействуют против России все доступные рычаги — от экономических мер до организации террористических операций и военных ударов «силами украинских прокси». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Текст размещен на сайте СВР.
«Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги — от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси», — подчеркнул он.
