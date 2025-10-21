Британия и ряд стран ЕС применяют против РФ все рычаги, вплоть до терроризма — Нарышкин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и ведущие страны Евросоюза (ЕС) задействуют против России все доступные рычаги — от экономических мер до организации террористических операций и военных ударов «силами украинских прокси». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Текст размещен на сайте СВР.

