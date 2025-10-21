Бойцы РФ взяли в тактическое окружение ВСУ в Новоселовке в ДНР, сообщил Марочко

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие РФ, продвинувшись у Шандриголово и Дерилово, взяли в тактическое окружение дислоцированную в Новоселовке Донецкой Народной Республики группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«После продолжительных боев наши войска заняли новые рубежи и позиции юго-западнее Шандриголово в ДНР, а также продвинулись юго-западнее Дерилово. Таким образом, ВС РФ взяли в тактическое окружение вооруженные формирования Украины в населенном пункте Новоселовка в ДНР, лишив украинских боевиков безопасного снабжения и проведения ротационных мероприятий», — сказал он.