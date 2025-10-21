В Евросоюзе могут запретить этиловый спирт — FT
10:32 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейское агентство по химикатам (ECHA) рассматривает возможность отнесения этанола к канцерогенным веществам, что может привести к запрету его применения в медицинских учреждениях. Об этом сообщила газета Financial Times (FT)
По ее информации, 10 октября одна из рабочих групп агентства опубликовала внутреннюю рекомендацию, в которой этиловый спирт был назван токсичным веществом, повышающим риск развития рака и осложнений при беременности.
Комитет ECHA по изучению активных биоцидных веществ проведет заседание с 24 по 27 ноября, на котором агентство примет решение о возможной классификации этанола как опасной для человека субстанции. Далее рекомендация будет направлена в Европейскую комиссию, которая примет окончательное решение.
FT отметила, что средства для дезинфекции на спиртовой основе на данный момент признаны безопасными в Европейском союзе и с 1990-х годов включены в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
НОВОСТИ
- 11:20 21.10.2025
- Британия и ряд стран ЕС применяют против РФ все рычаги, вплоть до терроризма — Нарышкин
- 11:05 21.10.2025
- Нефтяные компании могут обязать перерабатывать не менее 40% нефти для рынка России
- 11:00 21.10.2025
- Большинство румын считают лучшим президентом страны Николае Чаушеску — результат опроса
- 10:20 21.10.2025
- Бойцы РФ взяли в тактическое окружение ВСУ в Новоселовке в ДНР, сообщил Марочко
- 10:05 21.10.2025
- Бельгия не будет блокировать план ЕС по использованию активов России — Politico
- 10:00 21.10.2025
- Европейцы настраивают Зеленского на торпедирование саммита РФ и США в Будапеште — Азаров
- 09:52 21.10.2025
- Собянин: Более 215 тыс. москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года
- 09:32 21.10.2025
- Готовившаяся встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределенный срок — CNN
- 09:20 21.10.2025
- В США отправили в неоплачиваемый отпуск 1 400 служащих, ответственных за ядерный арсенал
- 09:05 21.10.2025
- Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать