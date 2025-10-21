В Евросоюзе могут запретить этиловый спирт — FT

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское агентство по химикатам (ECHA) рассматривает возможность отнесения этанола к канцерогенным веществам, что может привести к запрету его применения в медицинских учреждениях. Об этом сообщила газета Financial Times (FT)

По ее информации, 10 октября одна из рабочих групп агентства опубликовала внутреннюю рекомендацию, в которой этиловый спирт был назван токсичным веществом, повышающим риск развития рака и осложнений при беременности.

Комитет ECHA по изучению активных биоцидных веществ проведет заседание с 24 по 27 ноября, на котором агентство примет решение о возможной классификации этанола как опасной для человека субстанции. Далее рекомендация будет направлена в Европейскую комиссию, которая примет окончательное решение.

FT отметила, что средства для дезинфекции на спиртовой основе на данный момент признаны безопасными в Европейском союзе и с 1990-х годов включены в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.