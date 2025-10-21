Европейцы настраивают Зеленского на торпедирование саммита РФ и США в Будапеште — Азаров

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейцы настраивают Владимира Зеленского, чтобы он торпедировал российско-американский саммит в столице Венгрии. Об этом заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

«Понятно, что сейчас англичане, французы, немцы настраивают Зеленского, скорее всего, уже настроили, с тем, чтобы он максимально торпедировал этот процесс», — сказал он.

По мнению экс-главы кабмина Украины, очень многое будет зависеть от действий американцев. «Они могут достаточно жестко сказать, и какой-то определенный сигнал уже появился, потому что в воскресенье по первому украинскому каналу появился впервые за все годы очень жесткий материал по Зеленскому и его окружению с приведением определенных фактов. Такое не могло произойти без непосредственной команды американцев, которые очень сильно погружены в ситуацию», — отметил Азаров.