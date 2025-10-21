0
Собянин: Более 215 тыс. москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года

09:52 21.10.2025

По программе реновации свыше 215 тыс. жителей Москвы начнут переезд или переедут в 2026-2028 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, новые квартиры получат в полтора раза больше москвичей, чем в 2023-2025 годах. Для этого планируется строительство 8,7 млн кв. м жилья.

«Рядом с домами будет все, что нужно для комфортной жизни, – подчеркнул Сергей Собянин. – Прямо у комплексов возводим социальную и транспортную инфраструктуру». В проекте бюджета на 2026-2028 годы на выполнение программы реновации заложено 1429,2 млрд руб.

Помимо строительства жилья в рамках программы проводится комплексное обновление городской среды. Появляются детские сады, школы, поликлиники, места досуга, развивается транспортная сеть. На первых этажах построенных домов открываются магазины, кафе, детские и спортивные центры. На придомовой территории проходит обязательное озеленение. Для обеспечения безопасности применяются системы видеонаблюдения и умное освещение.

