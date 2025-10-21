Собянин: Более 215 тыс. москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года
09:52 21.10.2025
По программе реновации свыше 215 тыс. жителей Москвы начнут переезд или переедут в 2026-2028 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, новые квартиры получат в полтора раза больше москвичей, чем в 2023-2025 годах. Для этого планируется строительство 8,7 млн кв. м жилья.
«Рядом с домами будет все, что нужно для комфортной жизни, – подчеркнул Сергей Собянин. – Прямо у комплексов возводим социальную и транспортную инфраструктуру». В проекте бюджета на 2026-2028 годы на выполнение программы реновации заложено 1429,2 млрд руб.
Помимо строительства жилья в рамках программы проводится комплексное обновление городской среды. Появляются детские сады, школы, поликлиники, места досуга, развивается транспортная сеть. На первых этажах построенных домов открываются магазины, кафе, детские и спортивные центры. На придомовой территории проходит обязательное озеленение. Для обеспечения безопасности применяются системы видеонаблюдения и умное освещение.
НОВОСТИ
- 11:20 21.10.2025
- Британия и ряд стран ЕС применяют против РФ все рычаги, вплоть до терроризма — Нарышкин
- 11:05 21.10.2025
- Нефтяные компании могут обязать перерабатывать не менее 40% нефти для рынка России
- 11:00 21.10.2025
- Большинство румын считают лучшим президентом страны Николае Чаушеску — результат опроса
- 10:32 21.10.2025
- В Евросоюзе могут запретить этиловый спирт — FT
- 10:20 21.10.2025
- Бойцы РФ взяли в тактическое окружение ВСУ в Новоселовке в ДНР, сообщил Марочко
- 10:05 21.10.2025
- Бельгия не будет блокировать план ЕС по использованию активов России — Politico
- 10:00 21.10.2025
- Европейцы настраивают Зеленского на торпедирование саммита РФ и США в Будапеште — Азаров
- 09:32 21.10.2025
- Готовившаяся встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределенный срок — CNN
- 09:20 21.10.2025
- В США отправили в неоплачиваемый отпуск 1 400 служащих, ответственных за ядерный арсенал
- 09:05 21.10.2025
- Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать