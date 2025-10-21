Готовившаяся встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределенный срок — CNN
09:32 21.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, готовившаяся в последние дни, была отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По их данным, запланированная встреча на данный момент отложена. При этом, отмечает телеканал, пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе. В понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что понимания о месте и времени встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран нет, все находится в процессе рассмотрения.
По версии собеседников CNN, Лавров и Рубио расходятся во мнениях относительно мирного урегулирования украинского конфликта. Кроме того, продолжил телеканал, пока неясно, какое влияние перенос их встречи на неопределенный срок в конечном итоге окажет на переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште.
После телефонного разговора глав двух внешнеполитических ведомств, отмечает CNN, американские должностные лица пришли к выводу, что позиция России по Украине не изменилась. По словам источника, на данный момент госсекретарь вряд ли будет рекомендовать проведение встречи Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить по телефону на этой неделе.
