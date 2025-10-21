В США отправили в неоплачиваемый отпуск 1 400 служащих, ответственных за ядерный арсенал

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики США в связи с приостановкой работы правительства (шатдаун) было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск 1 400 служащих Национального управления ядерной безопасности. Об этом заявил журналистам американский министр энергетики Крис Райт.

Управление и его сотрудники в том числе ответственны за модернизацию американского ядерного арсенала. «Среди Национального управления ядерной безопасности нам пришлось отправить в неоплачиваемый отпуск 1 400 сотрудников. Такого раньше никогда не происходило», — сказал Райт на пресс-конференции в штате Невада.