США передали РФ оформленные в Женеве параметры мирного плана — Песков

12:20 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Основные параметры были переданы — и на следующей неделе будет в Москве разговор», — отметил он.

