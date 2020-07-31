Группа сенаторов США предложила не давать визы "шпионам"
10:32 30.07.2020 Источник: РБК
Группа сенаторов-республиканцев внесла в конгресс США законопроект под названием «О защите Америки от шпионов». Он позволит Госдепартаменту отказывать в выдаче виз лицам, которые подозреваются в «шпионских действиях» против США или «краже интеллектуальной собственности», следует из документа, опубликованного на сайте сенатора от штата Флорида Марко Рубио.
Кроме него, авторами законопроекта стали Том Тиллис (Северная Каролина), Келли Лоффлер (Джорджия) и Тед Круз (Техас). Последний был одним из сенаторов, которые предложили включить дополнительные санкции против «Северного потока-2» в оборонный бюджет США.
Согласно действующим американским законам, высланный из страны представитель Коммунистической партии Китая может повторно подать заявление на визу. Сенаторы предлагают запретить въезд в США лицам, подозреваемым в «прошлых, настоящих и будущих» случаях шпионажа, а также в передаче данных. РБК
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