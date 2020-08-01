На Украине введены новые правила карантина, регионы поделены на четыре зоны
11:10 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
По решению кабинета министров, в регионе или отдельных административно-территориальных единицах (районах) установлена "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" зоны, в которых действуют разные ограничения.
Как объяснил ранее министр здравоохранения Максим Степанов, самые мягкие карантинные мероприятия и правила будут в действовать "зеленой" зоне: масочный режим, соблюдение дистанции - не более одного человека на 5 кв. метров на массовых мероприятиях, заполненность кинотеатров и театров не более чем на 50%, в общественном транспорте перевозка исключительно в рамках сидячих мест.
К требованиям "желтой" зоны добавляется запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. В "оранжевой" зоне не разрешена работа хостелов, туристических баз, кроме гостиниц, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещаются плановые госпитализации. На массовых мероприятиях могут присутствовать не более 100 человек, при этом не более одного человека на 20 кв.м.
В регионах "красной" зоны останавливается общественный транспорт, не разрешается посещение учебных заведений, закрываются торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны.
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