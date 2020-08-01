Статкевич назвал "бредом сивого мерина" утверждения следствия о с задержанным россиянами

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находящийся под арестом белорусский оппозиционер Николай Статкевич опроверг утверждения следствия о своей связи с задержанными в республике российскими гражданами.

"Раньше они (власти Белоруссии - здесь и далее прим. ТАСС) считали, что я владею телепортацией, потому что обвиняли меня в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я владею еще и телепатией, потому что силою мысли проникаю в создание и организовываю заговор с Тихановским и "вагнеровцами" (власти Белоруссии утверждают, что задержанные россияне - члены "частной военной компании Вагнера"), - приводит слова Статкевича его супруга Марина Адамович в своем "Фейсбуке".

"А вообще все это бред сивого хитропричесанного мерина", - считает Статкевич.

Как заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев, утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными Статкевичем и Тихановским надуманы и недействительны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не располагают полной информацией об инциденте, в том числе о каких-либо противоправных действиях, которые послужили причиной задержания. Заявления о связи произошедшего с предстоящими выборами президента в Белоруссии он назвал спекуляциями.