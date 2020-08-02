Данные о заражении коронавирусам COVID-19 в России на 2 августа

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 427, общее число заразившихся достигло 850 870. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже 12 дней не превышает 0,7%.

Число умерших от коронавируса пациентов за сутки составило 70 человек против 95 днем ранее, это минимум с 3 мая. Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 649, всего уже выздоровели 650 173 человека.

