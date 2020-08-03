Большинство россиян дорожат своим местом работы - опрос
12:20 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян (70%) дорожат своим текущим местом работы. При этом 40% заявили, что готовы сменить работу ради увеличения зарплаты, об этом свидетельствуют данные опроса на портале Роструда "Работа в России".
"На вопрос: "Дорожите ли вы своей работой?" - более 70% опрошенных россиян ответили, что дорожат своим текущим местом работы. Каждый десятый респондент (11%) ответил, что дорожит в средней степени, сославшись на хороший доход супруга/супруги. Каждый шестой (17%) уверен, что всегда сможет трудоустроиться, поскольку его профессия очень востребована", - говорится в тексте опроса.
При этом отмечается, что 40% россиян заявили о готовности сменить работу ради увеличения зарплаты. Годом ранее сменить работу ради увеличения зарплаты желали 50% опрошенных. Как и в прошлом году, примерно каждый шестой (17%) уверен, что на новой работе он сможет улучшить свои профессиональные навыки.
Кроме того, более трети россиян (32%) отметили, что готовы рекомендовать своего работодателя друзьям. Каждый пятый (20%) готов рекомендовать своего работодателя как стабильного и надежного - компания уже пережила несколько кризисов, 24% опрошенных в положительном ключе отзываются о графике работы, 22% респондентов говорят о хорошем коллективе, лояльном руководстве, еще 22% - об удобном расположении офиса. Высокий уровень дохода отметили 12% опрошенных.
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