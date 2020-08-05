Из Амстердама в Россию отправилось судно с ядерными отходами - Экозащита
21:20 05.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Из Амстердама в Россию отправилось судно, на борту которого около шестисот тонн ядерных отходов. Судно «Михаил Дудин» с урановыми хвостами – токсичными радиоактивными отходами процесса обогащения урана – на борту отправилось из Амстердама в Россию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
По данным организации, позавчера ядерные отходы были транспортированы в Амстердам из немецкого Гронау, где находится предприятие по обогащению урана. Ориентировочно 11 августа ожидается прибытие этого судна в порт Усть-Луга недалеко от Санкт-Петербурга. Затем урановые хвосты будут доставлены в российское предприятие по обогащению урана в Новоуральске.
«Там находится хранилище под открытым небом этого российского предприятия. Туда эти отходы поместят. Сколько они будут там лежать, не совсем понятно, потому что не совсем понятно, что именно с ними делает «Росатом» и делает ли вообще, потому что это предприятие закрытое», — сказал Сливяк. Он отметил, что утверждать с уверенностью, что ядерные отходы перерабатываются в России, нельзя; информации об этом нет. В.Сливяк подчеркнул, что речь идет о токсичном радиоактивном материале, который проявляется как отходы в процессе обогащения урана. О представляет большую опасность для жизни.
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