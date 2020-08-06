Правкомиссия по русскому языку проведет экспертизу орфографии и пунктуации - Мишустин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании правительственной комиссии по русскому языку, одной из задач которой будет экспертиза правил орфографии и пунктуации.

"Одним из важнейших вопросов сегодняшней повестки является создание правительственной комиссии по русскому языку", - сказал в четверг на заседании кабинета министров Мишустин. Он напомнил, что такое поручение ранее давал президент РФ Владимир Путин. "Наша задача - сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику, решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия", - сообщил премьер-министр.

По его словам, "прежде всего, будет разработана концепция государственной языковой политики, а также определены единые требования к созданию словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка". "В том числе, необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации", - подчеркнул председатель правительства.