Порядка 60% россиян не имеют финансовой возможности выехать на отдых - исследование

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: 60% россиян не имеют экономической возможности выехать на отдых. Профессор РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что путешествующих «не сильно много».

«Мы, проводя аналитику, выявили, что порядка 60% россиян не имеют экономической возможности вообще куда-либо выехать. Поэтому отпуск остаётся либо на дачу, либо где-то в других местах. Говоря про организацию отдыха, нужно чётко понимать, что глубина продаж сегодня минимальная. Люди едут отдыхать на недельку, не больше. Это создаёт дополнительную более высокую стоимость на билеты, потому что и железнодорожные, и авиационные на близкие даты более дорогие. Люди находят отдых себе где-то самостоятельно. Основная масса туристов сегодня не пользуется туроператорскими предложениями, потому что их не так много».

Она добавила, что многие люди побоялись спланировать поездки в Турцию, потому что было непонятно, откроется ли страна. Из-за этого выросли поездки по стране, а значит, и цены.

«А надо вернуться к началу сентября с детьми, особенно с теми, кто идёт в школу. Поэтому начали бронировать отдых по России. Чем дальше, тем больше цены поднимались, потому что задействованы все объекты размещения, включая различные частные дома в деревнях, и бог знает что. То есть всё, что может людей принять у моря, всё сегодня продаётся. Естественно цены стали расти как на дрожжах, потому что люди пытаются заработать, не понимая, что будет дальше. Будет ли бархатный сезон или нет. Не было бы спроса — не было бы предложений».

По данным газеты «Известия», отдых и туристические услуги в ряде российских регионов на фоне пандемии коронавируса подорожали на четверть. Самый значительный рост цен был зафиксирован в Челябинской, Калужской, Тверской и Калининградской областях, а также в Алтайском крае.