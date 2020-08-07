Угрозы США оператору порта Мукран требуют ответных мер - глава комитета Бундестага

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание сенаторов США с угрозами оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" невозможно превзойти по дерзости, оно требует ответных мер со стороны правительства ФРГ. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста.

"Это послание невозможно превзойти по дерзости", - отметил депутат, указав, что письмо сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона руководству компании Faehrhafen Sassnitz GmbH является "прямой угрозой городу Засниц и земле Мекленбург - Передняя Померания". "Поведение трех сенаторов показывает, что прежний протест правительства ФРГ против американских действий не действует", - считает Эрнст.

"Я призываю правительство ФРГ вызвать посла США. Кроме того, нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например, введя штрафные пошлины на американский СПГ", - заявил глава парламентского комитета. "Рубикон явно перешли", - подытожил он.