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С 1 сентября ряд российских вузов намерены организовать для иностранных студентов дистанционное обучения

08:10 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд российских вузов намерены организовать дистанционный формат обучения с 1 сентября для иностранных студентов, которые не смогут попасть в страну к началу нового учебного года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта Минобрнауки по повышению конкурентоспособности вузов РФ "5-100" со ссылкой на представителей университетов.

"Планируется в каждом потоке выделить минимум по одной группе, которая весь семестр будет обучаться полностью дистанционно. Туда будут входить как иностранные граждане, так и граждане РФ, которые по каким-то причинам, из-за карантина, не смогут приехать на кампус к началу семестра", - заявила проректор по международной работе Московского физико-технического института Марина Невская.

По ее словам, вуз ждет распоряжений Минобрнауки РФ относительно организации учебного процесса. "Мы ожидаем, что среди иностранных студентов нового набора будет много тех, кто не сможет попасть в Россию к 1 сентября", - отметила Невская.

Проректор по международной деятельности Санкт- Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" Анастасия Минина напомнила, что иностранные студенты, находящиеся за рубежом, смогут вернуться не ранее открытия границ России. "Первого сентября 2020 года учебный процесс в университете продолжится в очном режиме и одновременно в дистанционном формате для студентов, которые не смогут прибыть на обучение по объективным причинам", - сообщила Минина.

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