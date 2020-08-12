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НОВОСТИ

В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу

13:20 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ построит суворовское военное училище в Иркутске по поручению президента России. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к президенту, и мы имеем поручение от Верховного главнокомандующего рассмотреть возможность строительства здесь суворовского училища. Мы это поручение рассмотрели и такое решение принимаем", - сказал Шойгу на совещании с руководством оборонных предприятий и области.

Министр обороны предложил Кобзеву определиться с местом, где будет находиться училище, решить вопрос с его подключением к инфраструктуре города. Шойгу также поручил командующему войсками Центральным военным округом генерал- полковнику Александру Лапину взять под свой контроль все вопросы, связанные с созданием суворовского училища в Иркутске.

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