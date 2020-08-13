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Число заключенных в РФ впервые стало меньше 500 тысяч человек

15:32 13.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Число заключенных в России, согласно официальным данным, впервые стало меньше 500 тысяч человек

В Федеральной службе исполнения наказаний уточняют, что речь идет о гражданах, которые содержатся в изоляторах по подозрению в совершении преступлений, и о осужденных. Утверждается, что на протяжении нескольких лет доля наказаний, альтернативных лишению свободы, составляет более 70% от всех судебных решений по уголовным делам.

Снижение количества заключенных в российских тюрьмах связано с ростом уровня жизни граждан. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник, исследователь тюрем Людмила Альперн.

«Идет сокращение преступности, это исторический процесс. Постепенно все стабилизируется. Это процесс абсолютно естественный, когда люди начинают лучше жить, их преступность уменьшается», — сказала она.

Л.Альперн подчеркнула, что тем не менее в России сильна репрессивная политика, и лишение свободы является одним из главных методов наказания граждан. Правозащитница также отметила, что в нашей стране все равно в десяток раз больше заключенных, чем в крупных странах Европы.

Федеральная служба исполнения наказаний зафиксировала рекордный минимум количества заключенных в российских тюрьмах. Как сообщает ведомство, сейчас в СИЗО и колониях находится менее 500 тысяч человек.

При этом Альперн заметила, что в нашей стране заключенных гораздо больше, чем, к примеру, в Европе.

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