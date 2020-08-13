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Рабочие сразу нескольких белорусских заводов вышли на забастовку - СМИ

17:00 13.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Рабочие сразу нескольких белорусских заводов, как утверждают местные СМИ, вышли на забастовку. Руководители некоторых предприятий это отрицают.

Одними из первых, сообщает белорусское интернет-издание Tut.by, акцию протеста начали сотрудники Белорусского автомобильного завода. По его данным, рабочие БЕЛАЗа требовали показать результаты голосования на президентских выборах по городу Жодино, а также возмущались тем, что автобусы предприятия выделялись милиции для задержания протестующих. Как утверждается, мэр города пообещал встретиться с заводчанами вечером. Но в руководстве БЕЛАЗа сам факт забастовки отрицают.

Бастуют, по данным интернет-издания, и работники Минского автомобильного завода. Как утверждается, они скандируют «Уходи». Интернет-изданию «Медиазоне» в МАЗе подтвердили волнения среди своих сотрудников и отметили, что сейчас они встречаются с руководством.

Присоединилось к забастовке и крупнейшее в Белоруссии строительное предприятие «МАПИД». Его сотрудники выстроились в цепь солидарности. Рабочие другой компании отрасли – «Гродножилстроя» — и вовсе выпустили обращение, где говорят о непризнании результатов выборов и требуют прекратить насилие и выпустить всех задержанных на акциях протеста.

Протесты в Белоруссии не утихают в конца прошлой недели, когда Центризбирком объявил о предварительной победе на президентских выборах с результатом в 80% Александра Лукашенко.  Эхо Москвы

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