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Зеленский снова победил бы Порошенко на выборах президента Украины - опрос

17:12 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий глава украинского государства Владимир Зеленский снова победил бы на выборах президента, если бы они состоялись в конце июля. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова.

Согласно исследованиям, за Зеленского в первом туре проголосовали бы 33,4% граждан (среди тех, кто определился и пойдет на выборы), за Петра Порошенко - 17,8%, за Юрия Бойко - 15,7%, за Юлию Тимошенко - 8,8%, за Игоря Смешко - 8,8%. Во втором туре Зеленский может получить 68,4% голосов избирателей, Порошенко - 31,6%.

В первом туре президентских выборов 31 марта 2019 года Зеленский получил 30,2% голосов, Порошенко - 16%. Во втором туре 21 апреля за Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, за Порошенко - 24,5% украинцев.

Опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проводился 21 - 28 июля среди 4 тыс. респондентов по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву районов.

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