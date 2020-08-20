Названы регионы-лидеры по доступности и качеству дошкольного образования
13:20 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Волгоградская, Курская и Костромская области вошли в пятерку регионов-лидеров, где дошкольное образование наиболее доступно для детей, самое качественное образование дошкольников - в Москве, Якутии и Тамбовской области. Об этом в четверг сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в ходе презентации проекта "Качество детства".
"По защите прав на доступность дошкольного образования самые высокие показателя - у Волгоградской, Курской, Костромской областей, Хабаровского края и Республики Мордовия. Их коэффициенты велики и приближаются к максимально возможным. Регионы с самыми низкими показателями - республики Дагестан и Ингушетия", - сказала Кузнецова в ходе презентации, которая прошла в рамках всероссийского совещания уполномоченных по правам ребенка в регионах.
Она уточнила, что уровень доступности дошкольного образования определялся с учетом численности детей, которым предоставлено место в дошкольном учреждении, стоящих в очереди и не охваченных образовательными услугами, а также фактического наличия мест в детских садах.
Самое качественное дошкольное образование, по данным Кузнецовой, предоставляют детям в Москве, Якутии и Тамбовской области. Самые низкие показатели - у Приморского края и Тверской области. Уровень качества дошкольного образования определялся с учетом соотношения числа воспитателей и старших воспитателей к числу детей дошкольного возраста, уровня образования педагогов, а также числа иных специалистов (логопедов, дефектологов, педагогов- психологов и социальных педагогов), пояснила Кузнецова.
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