В СК создается подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории
19:20 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил создать подразделение по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Председателем Следственного комитета принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов", - сказали в СК.
Управление по расследованию прошлых лет входит в Главное следственное управление.
НОВОСТИ
- 18:40 10.09.2020
- Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России
- 18:35 10.09.2020
- В белорусской оппозиции оформилась христианская группа
- 18:00 10.09.2020
- В России могут запретить перевозку более 10 килограммов икры без ветеринарных сертификатов
- 17:32 10.09.2020
- Очаги коронавируса выявили в 10 школах Саратовской области
- 17:12 10.09.2020
- Представитель схимонаха Сергия назвал его отлучение от церкви "беспределом"
- 17:00 10.09.2020
- В доход государства обращено имущество экс-главы Марий-Эл Маркелова на сумму более 374 млн рублей
- 16:32 10.09.2020
- Песков предложил искать ответ на вопрос о принадлежности Курил в обновленной Конституции РФ
- 16:12 10.09.2020
- Макрон больше не рассматривает Турцию как партнера по развитию Средиземноморского региона
- 16:00 10.09.2020
- В Минздраве считают необходимым повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года
- 15:37 10.09.2020
- Московский кредитный банк запустил образовательный проект для предпринимателей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать