В СК создается подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил создать подразделение по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Председателем Следственного комитета принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов", - сказали в СК.

Управление по расследованию прошлых лет входит в Главное следственное управление.