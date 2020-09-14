РФ не захоранивает, а тщательно перерабатывает "урановые хвосты" из Европы - глава Росатома
20:40 14.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Россия не захоранивает, а тщательно перерабатывает «урановые хвосты» из Европы для будущего использования. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв.
«Мы ничего не захораниваем. Вообще ОГФУ накоплено достаточно много в Российской Федерации. Мы относимся к этому как к сырью завтрашнего дня. Мы накапливаем и поэтапно его перерабатываем. Нам дают достаточно большой прирост свои собственные обогатительные технологии. Надо сказать, что, с точки зрения обогащения, у нас лучшие технологии. и по отжиму из гексафторида урана нам равных нет. Оставшиеся материалы через обезфторивание превращаются в плавиковую кислоту, активно используемую в химической промышленности. Это, конечно, не захоронения, это многоуровневая тщательная переработка. И, самое главное, — это накапливание, непросто за бесплатно, за доплату нам объемов сырья для топлива завтрашнего дня», — сказал он.
А.Лихачев подчеркнул, что реализация коммерческих контрактов с европейскими странами проходит под общественным контролем.
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