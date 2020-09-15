Новые грузинские системы ПВО смогут "пустить кровь" российской авиации - Forbes
09:20 15.09.2020 Источник: Газета.Ru
Грузия намерена усовершенствовать свои системы противовоздушной обороны (ПВО), 11 сентября Тбилиси заключил необходимое для этого соглашение с израильской компанией «Рафаэль» (Rafael). Об этом сообщает Forbes.
По данным журнала, новые грузинские системы ПВО смогут «пустить кровь» российской авиации в случае военного конфликта.
Эксперт Дэвид Экс отмечает, на момент начала войны между Грузией и Южной Осетией в августе 2008 года грузинское государство обладало советскими ЗРК С-125М и «Бук-М1» средней дальности, «Оса-АК» малой дальности и ПЗРК «Стрела», которые, как считает автор, сокрушили российские самолеты.
Тем не менее, к концу 5-дневного конфликта российские войска «уничтожили все крупные грузинские РЛС (пять от ЗРК «Оса»), почти все «Буки» и несколько зенитных орудий».
В конце концов грузинские власти приняли решение восстановить свои системы ПВО, закупили комплексы в Израиле, Франции. Также Украина продала Грузии РЛС большой дальности, а США выделили необходимые финансовые средства.
По словам Экса, если Тбилиси и Москва решат начать противостояние, то войска России будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО. Но и ПВО Грузии также будут лучше подготовлены. Газета.Ru
Новости
- 10:32 15.09.2020
- Главарей индонезийских преступных группировок привлекут к борьбе с коронавирусом
- 10:20 15.09.2020
- Руководитель NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
- 10:05 15.09.2020
- Валерий Цепкало заявил о подготовке документов для суда над Александром Лукашенко в Гааге
- 10:00 15.09.2020
- Американские ученые обнаружили препарат, нейтрализующий коронавирус - СМИ
- 09:32 15.09.2020
- Уход Лукашенко с поста президента является вопросом времени - Тихановская
- 09:05 15.09.2020
- Президент Эстонии пригрозила руководству Белоруссии гаагским трибуналом
- 09:00 15.09.2020
- Алексей Навальный намерен вернуться в Россию - NYT
- 22:40 14.09.2020
- Российские истребители поднимались на "перехват" трех стратегических бомбардировщиков США над Черным морем
- 22:00 14.09.2020
- Фальков считает недопустимым обязывать студентов покупать защитные маски на свои средства
- 21:20 14.09.2020
- Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать