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Новые грузинские системы ПВО смогут "пустить кровь" российской авиации - Forbes

09:20 15.09.2020 Источник: Газета.Ru

Грузия намерена усовершенствовать свои системы противовоздушной обороны (ПВО), 11 сентября Тбилиси заключил необходимое для этого соглашение с израильской компанией «Рафаэль» (Rafael). Об этом сообщает Forbes.

По данным журнала, новые грузинские системы ПВО смогут «пустить кровь» российской авиации в случае военного конфликта.

Эксперт Дэвид Экс отмечает, на момент начала войны между Грузией и Южной Осетией в августе 2008 года грузинское государство обладало советскими ЗРК С-125М и «Бук-М1» средней дальности, «Оса-АК» малой дальности и ПЗРК «Стрела», которые, как считает автор, сокрушили российские самолеты.

Тем не менее, к концу 5-дневного конфликта российские войска «уничтожили все крупные грузинские РЛС (пять от ЗРК «Оса»), почти все «Буки» и несколько зенитных орудий».

В конце концов грузинские власти приняли решение восстановить свои системы ПВО, закупили комплексы в Израиле, Франции. Также Украина продала Грузии РЛС большой дальности, а США выделили необходимые финансовые средства.

По словам Экса, если Тбилиси и Москва решат начать противостояние, то войска России будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО. Но и ПВО Грузии также будут лучше подготовлены.  Газета.Ru

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