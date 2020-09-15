Зеленский: Вопрос о переносе переговоров по Донбассу из Минска обсуждать рано
18:30 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ставить вопрос о переносе переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска на другую площадку не стоит до момента урегулирования политической ситуации в Белоруссии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
"Вопрос о переносе [переговоров на другую площадку] сейчас очень рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске", - отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что Украина ждет урегулирования в Белоруссии в первую очередь "ради мира и спокойствия" там.
Зеленский добавил, что в условиях пандемии неважно, где проходят переговоры. "Сегодня из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Мы работаем в формате онлайн, и мы встречаемся в формате видеоконференции", - напомнил он.
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