Постпред Белоруссии потребовал прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич на дискуссии о ситуации в республике в СПЧ ООН выступил с заявлением о необходимости прервать трансляцию выступления экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, поскольку оно не предусмотрено процедурой мероприятия.

"Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека. Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской", - сказал он.