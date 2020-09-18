Андрей Воробьев: «Около половины ребят в Подмосковье после 9-го класса идут в колледжи»
16:08 18.09.2020
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Фото Павла Попова
Центр создан в рамках соглашения между правительством Московской области и ООО «Роберт Бош», подписанного в 2020 году. За счет региона отремонтировано помещение, область также помогла приобрести специализированное оборудование.
«Около половины ребят в Подмосковье после 9-го класса идут в колледжи. Наша задача – оснастить каждый из 49 колледжей в Московской области оборудованием по последнему слову техники, тренажерами, которые позволяют реально освоить профессию, быть востребованными, - сказал губернатор. - Ключевое – это наставник. Мы приглашаем в колледжи опытных руководителей, знающих нюансы профессии, специфику, современные тенденции. И ребята будут выходить отсюда уже во всеоружии. Кроме того, они участвуют в соревнованиях World Skills, выигрывают золотые медали, которые дают признание всей Московской области».
В центре готовят мастеров по ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, специалистов по диагностике, электрическим и гибридным приводам, электрическим системам автомобиля. Все студенты будут трудоустроены в автоцентры с оборудованием BOSCH. В МО действует 21 соглашение о подготовке кадров, среди стратегических партнеров - «Мерседес», «Хино», «Ростелеком», аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово».
«В колледже хорошая подготовка. Совершенствоваться нужно всегда, сейчас мы готовимся к национальному чемпионату WorldSkills 2020. В прошлом году я уже участвовал в этих состязаниях и занял 3-е место. Сейчас нацеливаюсь на 1-е», - сказал студент 3-го курса Кирилл Андрюшин.
Во время августовского телеэфира студенты пригласили Губернатора посетить Щелковский колледж. В нем обучаются 3,7 тыс ребят по 11 направлениям. В 2019 и 2020 годах он вошел в Топ-100 колледжей РФ. Здесь действует региональный центр компетенций – ведется подготовка к чемпионатам WorldSkills, обучение преподавателей РФ.
«Я пришел сюда 7 лет назад, до этого работал в Москве в автомобильной сфере. С удовольствием принял приглашение преподавать в колледже. Мне есть чем поделиться с молодым поколением, интересно передавать свои знания», - сказал заведующий лабораторией грузовой техники Николай Елизаров.
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