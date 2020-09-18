На территорию резиденции посла США в Москве прорвался неизвестный -посольство
18:25 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Москве, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в РФ Ребекка Росс в своем "Твиттере".
"Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла в Москве, - написала она. - Джона Салливана не было дома в это время, никто не пострадал".
По информации пресс-секретаря, мужчина был задержан сотрудниками посольства и передан правоохранительным органам.
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