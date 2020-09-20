Попытку США вернуть санкции ООН против Ирана отвергает европейская "тройка"
11:00 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейская "тройка" (Германия, Великобритания и Франция) отвергает попытку США вернуть санкции ООН против Ирана и стремится к сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в воскресенье совместном заявлении глав МИД трех стран - Хайко Мааса, Доминика Рааба и Жан-Ива Ле Дриана.
Министры напомнили, что 30 дней назад США попытались запустить процесс возвращения санкций в отношении Ирана. "Франция, Германия и Соединенное Королевство констатируют, что США с момента выхода из соглашения 8 мая 2018 года больше не являются участником СВПД", - отмечается в заявлении. В связи с этим любые действия Вашингтона, решения и меры "не будут иметь юридической силы".
"Страны "тройки" остаются приверженными обязательствам по неограниченной реализации резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, с принятием которой в 2015 году был одобрен СВПД. Мы неустанно выступали за сохранение ядерной сделки и продолжим это делать", - подчеркивается в заявлении.
В конце августа США передали в Совбез ООН запрос о возобновлении санкций ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной СВПД в случае нарушения Ираном обязательств в соглашении. Однако обращение США о возвращении антииранских санкций не было удовлетворено, поскольку США вышли из СВПД в 2018 году.
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