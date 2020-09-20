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По требованию госорганов В Минске снижена скорость мобильного интернета

15:20 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операторы по требованию государственных органов начали снижать в воскресенье в Минске скорость мобильного интернета. Об этом сообщил белорусский оператор связи А1.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении оператора в "Твиттере".

"О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания", - добавили в A1. Как правило, после подобных ситуаций оператор назначает абонентам бонус в виде одного гигабайта интернет-трафика.

Корр. ТАСС в Минске подтверждает проблемы со скоростью мобильного интернета. Аналогичные ограничения по доступу во всемирную сеть вводятся в белорусской столице каждое воскресенье с начала протестных акций после выборов президента Белоруссии 9 августа.

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