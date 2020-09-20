Встреча координатора Госдепа США с белорусской оппозицией пройдет в Литве 21 сентября
16:20 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс в рамках поездки в Литву 21 сентября встретится с представителями белорусской оппозиции. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы американского ведомства.
"Нейтан Сейлс также встретится с представителями белорусского гражданского общества для обсуждения того, как США могут поддержать народ Белоруссии в их требовании свободных и честных выборов, прекращения белорусскими властями насильственного разгона [акций протеста]", - заявляет Госдепартамент.
Cейлс проведет консультации с чиновниками, курирующими вопросы национальной безопасности, представителями МИД и МВД. "Он поздравит Литву с ее недавними действиями против "Хезболлах" (Литва запретила въезд на свою территорию на 10 лет лицам, связанным с движением "Хезболлах" - прим. ТАСС). Посол Сейлс примет участие в телеконференции с представителями правительств Литвы, Латвии и Эстонии высокого ранга для обсуждения совместных усилий против "Хезболлах".
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