Премьер Великобритании объявил о введении новых ограничительных мер для борьбы с COVID-19
15:32 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник объявил о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением нового коронавируса на территории королевства. Выступая в парламенте страны, глава правительства подчеркнул, что пока речь не идет о возвращении к национальному карантину, который действовал весной этого года.
"Правительство введет новые ограничения на территории Англии, которые тщательно подобраны с тем, чтобы максимально снизить коэффициент репродукции вируса, при этом минимально нарушая привычный ход жизни людей и их финансовое благосостояние. Речь ни в коем случае не идет о возвращении полномасштабного карантина, который вводился в марте. Мы не требуем, чтобы люди оставались дома, а школы, университеты и колледжи продолжат работать", - сказал Джонсон.
Новые ограничения, рассчитанные на период в шесть месяцев, в основном коснутся часов работы баров, пабов и ресторанов, правил ношения масок и проведения общественных мероприятий.
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