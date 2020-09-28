Лидера буддистов России за развитие скотоводства выдвинули на Нобелевскую премию мира

17:32

Общественница из Бурятии Октябрина Ешеева предложила выдвинуть главу Буддийской традиционной Сангхи России на Нобелевскую премию мира. Своей идеей она на днях поделилась в соцсетях.

- У меня есть предложение, хотя не исключаю, что оно кого-то убьёт наповал. Предлагаю выдвинуть на Нобелевскую премию мира кандидатуру ХХIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. Если её поддержат, он может стать вторым Нобелевским лауреатом среди буддистов после Далай-ламы, – отметила активистка. – По-моему, оформить представление нетрудно – люди есть, информации предостаточно. Нам есть что предложить в подтверждение своего обращения в Нобелевский комитет, есть, о чём рассказать.

Среди заслуг главы БТСР общественница упомянула 25 лет работы по возрождению бурятской культуры, языка и традиций, поддержку бурятского традиционного скотоводства, села, развитие буддизма в России и укрепление международных связей. infpol.ru