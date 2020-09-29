Гинцбург.:Правильно привитый человек не будет никогда переносчиком инфекции
20:45 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правильно привитый от нового коронавируса человек, у которого выработались нейтрализирующие вирус антитела, не может быть переносчиком вируса. Об этом во вторник сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Привитый человек, если он правильно привит и у него образовались вируснейтрализующие антитела в определенном количестве, он не будет никогда переносчиком инфекции. Если он не ответил на вакцину по какой-то причине, это небольшая категория [людей], обычно бывает 5-10%, то можно считать, что хотя он и прививался, но не стал привитым, то такой человек, безусловно, может быть переносчиком инфекции", - сказал он в интервью радиостанции в интервью радиостанции "Вести ФМ".
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