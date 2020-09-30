Определены победители школьного акселератора SberZ
13:55 30.09.2020
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Фото пресс-службы Сбербанка
Восемь команд-финалистов представили свои проекты жюри, в состав которого вошли:
- Герман Греф, президент, председатель правления СберБанка;
- Лев Хасис, первый заместитель председателя правления СберБанка;
- Ольга Голодец, заместитель председателя правления СберБанка;
- Виктор Басюк, заместитель министра просвещения РФ;
- Александр Ведехин, заместитель директора департамента молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ;
- Мария Обуховская, начальник управления координации государственной программы Департамента образования и науки города Москвы;
- Патрик Энтони, СЕО компании IKEA;
- Сан Иль Кюн, СЕО компании Samsung Russia;
- Кристина Тихонова, СЕО компании Microsoft;
- Алевтина Черникова, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСиС;
- Владимир Васильев, ректор Университета ИТМО;
- Максим Кучеренко, директор Инновационного центра Московского физико-технического института МФТИ;
- Анатолий Торкунов, ректор Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ;
- Игорь Агамирзян, вице-президент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
Модератором мероприятия стала вице-президент СберБанка, директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Марина Ракова.
Команды-финалисты в формате питч-сессии представили следующие проекты:
- Dr. Who - телемедицина в сфере ветеринарии;
- Keepbot - сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте;
- TrolleyX - сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ;
- Inroute - навигатор внутри зданий;
- Zero Plastic - сервис для оптимизации сбора вторсырья;
- TakeCoff - сервис для заказа кофе к конкретному времени в кофейнях;
- Deal14 - рекрутинговый сервис для несовершеннолетних;
- "Экосистема ZZZ" - умный будильник, который с помощью ароматов и музыки помогает просыпаться по утрам.
Победителями школьного акселератора SberZ стали: 1-е место - TrolleyX, 2-е место - Keepbot, 3-е место - Deal14. Участники команд-победителей награждены индивидуальными сертификатами на общую сумму 1,5 млн руб.
"Мы не случайно создали программу именно для школьников. Наибольшая готовность учиться, самые свежие идеи и самые смелые мечты - у детей, - отметил Герман Греф. - Сегодняшние школьники уже скоро станут взрослыми, и именно от них зависит то, какой будет наша страна через 20-30 лет. Школьный акселератор SberZ помогает ребятам создать первый коммерческий продукт, но настоящая ценность программы гораздо больше. За время программы школьникам необходимо принимать решения в условиях неопределенности, формировать команду и распределять роли в ней, выставлять приоритеты, программировать, представлять свое решение широкой публике и уметь его защищать. Все это - навыки, необходимые для успеха в XXI веке, независимо от траектории их будущей карьеры".
"Сегодня Москва предоставляет школьникам большое количество возможностей, чтобы реализовать себя, определиться с будущей профессией, освоить компетенции будущего, поступить в колледж или вуз своей мечты и быть полезными городу и стране, - рассказал министр правительства - руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков. - В этом им помогают открытые в партнерстве с ведущими вузами и крупными компаниями предпрофессиональные классы: медицинские, академические, инженерные, кадетские, ИТ, а с недавнего времени - еще и предпринимательские. Такое продуктивное взаимодействие школ, науки и бизнеса формирует у учеников умения и навыки, которые позволят им стать успешными и востребованными в условиях современного большого города. Участие юных москвичей в школьном акселераторе SberZ - это уникальная возможность для ребят прокачать свои навыки организации и запуска собственных бизнес-проектов, которые, несомненно, пригодятся им в дальнейшем".
Школьный акселератор SberZ был запущен для учеников 8-11-х классов четырех московских школ в прошлом году. 100 школьников объединились в 26 команд и начали свой предпринимательский путь. За несколько месяцев акселератора ребята узнали, как определить своих будущих клиентов, диагностировать их потребности, найти окупаемую бизнес-модель, организовать работу в команде, научиться критическому мышлению, тайм-менеджменту для разработки минимального жизнеспособного продукта и сделать первые настоящие продажи. Ребята самостоятельно работали и в полевых условиях - в диалогах с будущими клиентами - получали практические бизнес-навыки.
Знания юным стартаперам передавали руководители Сбера и его экосистемы, а также фаундеры онлайн-школы "Нетология", компании BelkaCar и сервиса "Собака-гуляка". В качестве менторов в проекте приняли участие выпускники совместного акселератора Сбера и 500 Startups, своими разработками поделились лаборатории Сбера.
Обучение проходило в онлайн- и офлайн-форматах, а во время карантина было переведено полностью в онлайн-формат. В личном кабинете участникам были доступны материалы, которые они могли изучать в удобное для себя время. Раз в неделю после уроков ребята собирались группой из своей школы и проводили онлайн-встречи и обсуждения проектов с менторами для разбора прогресса команд. Это позволило не останавливать обучение и работать в любом из форматов или с их сочетанием.
В следующем году в школьном акселераторе SberZ смогут принять участие до 10 тыс. школьников из 10 российских регионов. Нижегородская область и Удмуртская Республика уже подтвердили участие в масштабировании программы.
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