Определены победители школьного акселератора SberZ

13:55

Фото пресс-службы Сбербанка



Вчера состоялся демо-день школьного акселератора SberZ, который организовал Сбер при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. Цель акселератора - помогать раскрываться талантам и создавать сообщество будущих предпринимателей.

Восемь команд-финалистов представили свои проекты жюри, в состав которого вошли:

- Герман Греф, президент, председатель правления СберБанка;

- Лев Хасис, первый заместитель председателя правления СберБанка;

- Ольга Голодец, заместитель председателя правления СберБанка;

- Виктор Басюк, заместитель министра просвещения РФ;

- Александр Ведехин, заместитель директора департамента молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ;

- Мария Обуховская, начальник управления координации государственной программы Департамента образования и науки города Москвы;

- Патрик Энтони, СЕО компании IKEA;

- Сан Иль Кюн, СЕО компании Samsung Russia;

- Кристина Тихонова, СЕО компании Microsoft;

- Алевтина Черникова, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСиС;

- Владимир Васильев, ректор Университета ИТМО;

- Максим Кучеренко, директор Инновационного центра Московского физико-технического института МФТИ;

- Анатолий Торкунов, ректор Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ;

- Игорь Агамирзян, вице-президент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Модератором мероприятия стала вице-президент СберБанка, директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Марина Ракова.

Команды-финалисты в формате питч-сессии представили следующие проекты:

- Dr. Who - телемедицина в сфере ветеринарии;

- Keepbot - сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте;

- TrolleyX - сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ;

- Inroute - навигатор внутри зданий;

- Zero Plastic - сервис для оптимизации сбора вторсырья;

- TakeCoff - сервис для заказа кофе к конкретному времени в кофейнях;

- Deal14 - рекрутинговый сервис для несовершеннолетних;

- "Экосистема ZZZ" - умный будильник, который с помощью ароматов и музыки помогает просыпаться по утрам.

Победителями школьного акселератора SberZ стали: 1-е место - TrolleyX, 2-е место - Keepbot, 3-е место - Deal14. Участники команд-победителей награждены индивидуальными сертификатами на общую сумму 1,5 млн руб.

"Мы не случайно создали программу именно для школьников. Наибольшая готовность учиться, самые свежие идеи и самые смелые мечты - у детей, - отметил Герман Греф. - Сегодняшние школьники уже скоро станут взрослыми, и именно от них зависит то, какой будет наша страна через 20-30 лет. Школьный акселератор SberZ помогает ребятам создать первый коммерческий продукт, но настоящая ценность программы гораздо больше. За время программы школьникам необходимо принимать решения в условиях неопределенности, формировать команду и распределять роли в ней, выставлять приоритеты, программировать, представлять свое решение широкой публике и уметь его защищать. Все это - навыки, необходимые для успеха в XXI веке, независимо от траектории их будущей карьеры".

"Сегодня Москва предоставляет школьникам большое количество возможностей, чтобы реализовать себя, определиться с будущей профессией, освоить компетенции будущего, поступить в колледж или вуз своей мечты и быть полезными городу и стране, - рассказал министр правительства - руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков. - В этом им помогают открытые в партнерстве с ведущими вузами и крупными компаниями предпрофессиональные классы: медицинские, академические, инженерные, кадетские, ИТ, а с недавнего времени - еще и предпринимательские. Такое продуктивное взаимодействие школ, науки и бизнеса формирует у учеников умения и навыки, которые позволят им стать успешными и востребованными в условиях современного большого города. Участие юных москвичей в школьном акселераторе SberZ - это уникальная возможность для ребят прокачать свои навыки организации и запуска собственных бизнес-проектов, которые, несомненно, пригодятся им в дальнейшем".

Школьный акселератор SberZ был запущен для учеников 8-11-х классов четырех московских школ в прошлом году. 100 школьников объединились в 26 команд и начали свой предпринимательский путь. За несколько месяцев акселератора ребята узнали, как определить своих будущих клиентов, диагностировать их потребности, найти окупаемую бизнес-модель, организовать работу в команде, научиться критическому мышлению, тайм-менеджменту для разработки минимального жизнеспособного продукта и сделать первые настоящие продажи. Ребята самостоятельно работали и в полевых условиях - в диалогах с будущими клиентами - получали практические бизнес-навыки.

Знания юным стартаперам передавали руководители Сбера и его экосистемы, а также фаундеры онлайн-школы "Нетология", компании BelkaCar и сервиса "Собака-гуляка". В качестве менторов в проекте приняли участие выпускники совместного акселератора Сбера и 500 Startups, своими разработками поделились лаборатории Сбера.

Обучение проходило в онлайн- и офлайн-форматах, а во время карантина было переведено полностью в онлайн-формат. В личном кабинете участникам были доступны материалы, которые они могли изучать в удобное для себя время. Раз в неделю после уроков ребята собирались группой из своей школы и проводили онлайн-встречи и обсуждения проектов с менторами для разбора прогресса команд. Это позволило не останавливать обучение и работать в любом из форматов или с их сочетанием.

В следующем году в школьном акселераторе SberZ смогут принять участие до 10 тыс. школьников из 10 российских регионов. Нижегородская область и Удмуртская Республика уже подтвердили участие в масштабировании программы.