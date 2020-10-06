За сутки в Москве зарегистрировано 4082 новых заболевших COVID-19
12:15 06.10.2020
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России сообщил, что в Москве за сутки выявили 4082 заразившихся COVID-19. По данным медиков, в столичные клиники за день госпитализированы были 1049 пациентов с коронавирусом, при этом за то же время выписаны в связи с выздоровлением 1156 горожан.
Согласно информации штаба, среди новых заболевших 41,2% — люди 18-45 лет, 30,1% — 46-65 лет, 11,4% — 66-79 лет. 4,8% — старше 80 лет. Еще 12,5% — дети. Всех пациентов и контактировавших с ними граждан уже взяли под медицинское наблюдение.
Напомним, в связи с ростом количества заболевших ковидом с 28 сентября гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями в Москве опять рекомендовано соблюдать домашний режим. Власти обратились к работодателям с предложением перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы.
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