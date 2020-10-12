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Приближающийся к Земле "астероид" является частью старой ракеты - NASA

13:32 12.10.2020 Источник: Интерфакс

Ранее считавшийся астероидом под названием 2020 SO, который должен в ноябре выйти на орбиту Земли, является всего лишь верхней ступенью американской ракеты, запущенной в 1966 году к Луне, заявил в интервью агентству The Associated Press директор Центра изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA Пол Чодас.

"Вместо космического камня обнаруженный объект, судя по всему, является ракетой неудавшейся посадочной миссии на Луну 54-летней давности, которая сейчас возвращается домой", - сказал ведущий эксперт NASA по астероидам.

По его словам, так называемый астероид 2020 SO, на самом деле, является отслужившим свое разгонным блоком Centaur, который должен был доставить на Луну посадочный аппарат Surveyor 2 в 1966 году. Аппарат разбился при посадке из-за отказа двигателей, а ракета, пролетев мимо Луны, вышла на солнечную орбиту.

Загадочный объект, направляющийся к Земле, был обнаружен в прошлом месяце с помощью телескопа на Гавайях.

Ракета ранее уже пролетала мимо Земли в 1984 и 2002 годах на расстоянии восьми миллионов километров, но из-за большой дальности она не фиксировалась.

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