РУСАЛ благодаря переводу КрАЗа на экологичное сырье снизит выбросы бензапирена на предприятии на 60%

19:30

РУСАЛ планирует в 2024 году полностью перевести электролизное производство Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) на новый вид сырья - экологичный пек, в рамках программы экологической модернизации, которую начал на предприятии 15 лет назад основатель компании Олег Дерипаска.

За время реализации проектов комплексной модернизации производства завод значительно улучшил свой экологический профиль. Так, на предприятии были введены в эксплуатацию новые газоочистные комплексы, установлена автоматизированная система управления технологическим процессом, внедрена технология "сухого" анода. В ходе второго этапа на заводе началось внедрение наилучших доступных технологий. В частности - перевод электролизеров КрАЗа на "Экологический Содерберг". Результатом 16-летней работы стало снижение выбросов предприятия на 38%, фторидов - на 76%. В сравнении с 1980 годом выбросы предприятия за последние годы снижены в 4,5 раза.

Экопек в отличие от традиционного сырья содержит меньше смолистых веществ, и его применение в алюминиевом производстве позволяет добиться существенного улучшения экологических показателей. Благодаря этому и другим техническим решениям на КрАЗе планируется снизить выбросы по бензапирену не меньше, чем на 60% в ближайшие годы.

"Перевод производства на экологичный пек - это достаточно сложный технологический процесс. Экологический эффект данного мероприятия подтверждается лабораторными исследованиями, которые проводит Инженерно-технологический центр РУСАЛа, - сообщил первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Бадмаев. - Компания на протяжении более чем 15 лет инициирует и внедряет наилучшие экологические решения на КрАЗе, взаимодействуя с органами власти и общественностью".

"Перевод Красноярского алюминиевого завода на новый экологичный вид сырья, разработанный инженерным центром РУСАЛа - это непростой процесс, очень зависящий от поставщиков, которые должны модернизировать собственное производство. Мы также продолжаем инвестировать в новые исследования и работаем с поставщиками, которые могли бы производить для нас как это, так и другие виды экологичного сырья в нужном объеме, потому что вопросы экологии сегодня в абсолютном приоритете", - рассказал технический директор РУСАЛа Виктор Манн.