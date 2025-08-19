Роль США в обеспечении гарантий безопасности для Киева должна быть прояснена — кабмин ФРГ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии заявило, что роль США в обеспечении гарантий безопасности для Украины должна быть конкретизирована в ходе переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер.

Он отметил, что в настоящее время большое внимание уделяется теме гарантий безопасности. «Вопрос о том, как конкретно это будет оформлено, крайне сложный. Здесь есть не только ряд политических вопросов, но и много технических моментов, которые следует обсудить очень предметно», — сказал Майер.

«Мы также видели сигналы от США о том, что со стороны американцев могут быть уступки или обещания. Конечно, это должно быть сначала конкретизировано и подтверждено на сегодняшних переговорах», — подчеркнул представитель правительства Германии.