0
0
789
НОВОСТИ

Трамп заявил, что твердо намерен положить конец конфликту на Украине назло своим критикам

18:00 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что твердо намерен положить конец кризису на Украине назло всем своим критикам.

«Это (конфликт на Украине — прим. ТАСС) никогда бы не произошло, если бы я был президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить. Они „глупые“ люди, лишенные здравого смысла, интеллекта и понимания, которые только усложняют урегулирование этой катастрофы между Россией и Украиной», — написал он в социальной сети Truth Social.

«Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я разберусь с этим — я всегда это делаю», — добавил Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
0
36
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
0
126
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
0
178
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
0
234
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
0
247
17:00 19.08.2025
Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
0
298
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
0
315
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
0
355
16:00 19.08.2025
Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
0
318
15:32 19.08.2025
США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
0
335

Возврат к списку