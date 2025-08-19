Трамп заявил, что твердо намерен положить конец конфликту на Украине назло своим критикам

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что твердо намерен положить конец кризису на Украине назло всем своим критикам.

«Это (конфликт на Украине — прим. ТАСС) никогда бы не произошло, если бы я был президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить. Они „глупые“ люди, лишенные здравого смысла, интеллекта и понимания, которые только усложняют урегулирование этой катастрофы между Россией и Украиной», — написал он в социальной сети Truth Social.

«Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я разберусь с этим — я всегда это делаю», — добавил Трамп.