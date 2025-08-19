Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановлены — СМИ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» приостановлены. Со ссылкой на оператора национальных нефтепроводов компанию Transpetrol об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda.

Причина приостановки прокачки нефти, согласно компании-оператору, возникла не на территории Словакии. Венгрия также не получает энергосырье по «Дружбе».

Словацкий телеканал ТА-3 проинформировал в свою очередь, что перебои в прокачке нефти возникли в связи с ударом ВСУ по одной из подстанций «Дружбы», через которую обеспечиваются поставки в Словакию и Венгрию.