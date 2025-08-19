В Польше белорусу предъявили обвинения в саботаже по заказу иностранных спецслужб
17:00 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура в польском городе Люблин предъявила 27-летнему гражданину Белоруссии Виталию С. обвинения в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и подготовке поджога склада в Люблинском воеводстве на востоке Польши.
«На основании предоставленных доказательств прокурор из отдела по борьбе с организованной преступностью представительства Национальной прокуратуры в городе Люблин предъявил Виталию С. обвинение в деятельности в интересах иностранной разведки и подготовке диверсионных действий и саботажа, заключающихся в поджоге складского помещения на территории Люблинского воеводства», — говорится в сообщении на сайте Национальной прокуратуры Польши.
По данным следствия, мужчина в июле собирал данные, а также фотографировал склад в Люблинском воеводстве и передавал снимки «представителям иностранной спецслужбы».
Молодого человека задержали сотрудники польского Агентства внутренней безопасности 13 августа в Варшаве, суд применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста на три месяца. За вменяемые ему деяния мужчине грозит до 8 лет тюремного заключения.
