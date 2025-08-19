Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского может открыть путь к миру — Axios
16:32 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава администрации США Дональд Трамп пытается добиться встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, считая, что это проложит путь к миру на Украине. Об этом сообщил портал Axios.
Ссылаясь на неназванных помощников американского лидера, он пишет, что «единственная краткосрочная цель» Трампа применительно к Украине заключается в том, чтобы организовать очные переговоры Путина и Зеленского. «Все остальное — это прелюдия. Все остальное направлено на то, чтобы выйти на этот момент для мира», — сказал советник Трампа. Как утверждают источники Axios, не только госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник хозяина Белого дома Стив Уиткофф, но и сам Трамп ожидают личной встречи Путина и Зеленского. «Есть способ добиться сделки: свести, чтобы обсуждать ее, в одно время в одном помещении покупателя и продавца. Мы пытаемся понять, хотят ли обе стороны сделки, как выглядят ее контуры», — заявил один из советников Трампа, осведомленный о ходе переговоров на украинском направлении.
По информации портала, «трехходовка» США по Украине заключается в том, чтобы согласовать шаги для обеспечения мира сначала на переговорах российского и американского руководителей, а затем — на встрече Трампа и Зеленского. Кульминацией, по замыслу Вашингтона, должны стать переговоры Путина и Зеленского при участии американской стороны.
В этом же материале говорится, что оценки хода боевых действий на Украине разведкой США разнятся. Один из выводов заключается в том, что Вооруженные силы России могут полностью взять под контроль Донбасс к октябрю, пишет Axios. Согласно другим заключениям, военные действия будут идти тяжело, и их исход будет не столь однозначным.
