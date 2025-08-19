Собянин: Новая школа в Покровском-Стрешневе откроется 1 сентября

18:05

На территории бывшего Тушинского аэродрома в Покровском-Стрешневе 1 сентября начнет работать новая школа - №58. В ней дети смогут получать знания на первой ступени инженерно-технического профиля. 7–9 классы будут учиться в "Математической вертикали", а старшеклассники — в инженерных и IT-классах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новая школа появилась в результате сотрудничества городских властей с компанией «Ростех».

«Мы заключаем ряд соглашений для подготовки ребят самых востребованных сегодня специальностей: инженеров, математиков, физиков, IT-специалистов и других, в том числе по программе обучения и в городских колледжах, - отметил градоначальник. Партнерами в развитии инженерно-технического направления выступают также ведущие технические вузы: МГТУ им. Баумана, РТУ МИРЭА, МАИ, МФТИ и ВШЭ».

Как отметил мэр, сегодня только в Москве необходимы 200–300 тыс. специалистов и нужно ликвидировать кадровый дефицит, подготовить молодых людей, которые будут работать профессионально, с пониманием будущей специальности.

«На территории бывшего Тушинского аэродрома и прилегающих к ней участках будет сформирован кластер подготовки инженеров нового поколения, - сообщил также Собянин. - Реорганизация территории в Покровском-Стрешневе идет полным ходом. Работают стадион «Спартак» и спорткомплекс «Чкалов-арена», построены теннисный центр, храм и культурно-выставочный центр».

В районе идет активное строительство жилья и социальной инфраструктуры, а также завершился основной этап благоустройства набережной.