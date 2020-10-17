Российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе - ﻿посол РФ в США

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения пребывают в глубоком кризисе. Такое мнение он выразил в субботу в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"К моему сожалению, <...> российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе", - сказал он.

Посол подчеркнул, что в отношениях между двумя странами негативные моменты превалируют. Он уточнил, что "с 2011 года в отношении России введено 19 волн различного рода санкций", 350 физических и 500 юридических лиц находятся сейчас под санкциями. "Каждый день - новые санкции. Доходит до смешного: встаешь и смотришь, какие сегодня новые санкции, какой новый закон, кто оказался из моих коллег, товарищей, знакомых под этими санкциями. Сегодня в Конгрессе находится примерно 15 проектов различного рода антироссийских законов", - добавил Антонов.

При этом, дипломат выделил и положительные аспекты в развитии двусторонних отношений, в частности желание сторон взаимодействовать в научной и экономической сфере. "Ученые хотят взаимодействовать, [им] явно не хватает диалога. <...> На прошлой неделе состоялось великолепное мероприятие - заседание Российско-американского делового совета, в котором работают более 150 ведущих американских фирм. <...> Что самое главное: американцы-деловики уходить с российского рынка не хотят", - пояснил Антонов.