Российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе - посол РФ в США
16:40 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения пребывают в глубоком кризисе. Такое мнение он выразил в субботу в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"К моему сожалению, <...> российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе", - сказал он.
Посол подчеркнул, что в отношениях между двумя странами негативные моменты превалируют. Он уточнил, что "с 2011 года в отношении России введено 19 волн различного рода санкций", 350 физических и 500 юридических лиц находятся сейчас под санкциями. "Каждый день - новые санкции. Доходит до смешного: встаешь и смотришь, какие сегодня новые санкции, какой новый закон, кто оказался из моих коллег, товарищей, знакомых под этими санкциями. Сегодня в Конгрессе находится примерно 15 проектов различного рода антироссийских законов", - добавил Антонов.
При этом, дипломат выделил и положительные аспекты в развитии двусторонних отношений, в частности желание сторон взаимодействовать в научной и экономической сфере. "Ученые хотят взаимодействовать, [им] явно не хватает диалога. <...> На прошлой неделе состоялось великолепное мероприятие - заседание Российско-американского делового совета, в котором работают более 150 ведущих американских фирм. <...> Что самое главное: американцы-деловики уходить с российского рынка не хотят", - пояснил Антонов.
НОВОСТИ
- 17:10 17.10.2020
- Франция: Учителя истории убил человек со статусом беженца и разрешением на проживание
- 16:20 17.10.2020
- В Молдавии к президентским выборам напечатают более 88 тыс. бюллетеней на русском языке
- 15:20 17.10.2020
- В Киргизии 20 декабря проведут повторные выборы в парламент - ЦИК
- 15:10 17.10.2020
- Причины отказа РФ от предложений Вашингтона по СНВ-3 США намеренно искажают - посол РФ
- 14:40 17.10.2020
- На конец октября прорабатывается рабочий визит Лаврова в Сербию - дипведомство РФ
- 14:20 17.10.2020
- Четыре журналиста задержаны в Минске на несанкционированной акции протеста женщин и студентов
- 13:45 17.10.2020
- Около сотни участниц марша в центре Минска скандируют "Заберите Сашу, отпустите Машу!"
- 13:10 17.10.2020
- Из-за действий Анкары в Средиземноморье Маас отказался от визита в Турцию
- 13:00 17.10.2020
- В Южной Осетии зафиксирована первая смерть от коронавирусна
- 13:00 17.10.2020
- На фоне очередной антиправительственной акции в Бангкоке закрывают метро
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать