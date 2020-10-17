Трамп утверждает, что при Обаме другие страны "воровали" планы США по разработке гиперзвукового оружия
20:10 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Другие страны в годы работы администрации президента Барака Обамы "воровали" американские планы по разработке гиперзвукового оружия. Такое утверждение нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп в очередной раз сделал в пятницу, выступая перед сторонниками в штате Флорида. Трансляцию мероприятия вели американские новостные телеканалы.
"У нас их [раньше] не было, потому что другие страны крали наши планы у администрации Обамы, но теперь у нас есть гидрозвуковые ракеты", - сказал глава государства. Он уже не в первый раз допускает такую оговорку, называя гиперзвуковые ракеты "гидрозвуковыми".
"Мы сохраним Америку непревзойденной <...>. Мы будем обеспечивать мир через силу. Сейчас у нас есть лучшая техника <....> в мире. <...> У нас величайшие истребители, ракеты, корабли. У нас лучшие ВС в истории. Россия, Китай - все нам завидуют", - заявил Трамп. "Весь наш ядерный арсенал был восстановлен. Надеюсь, нам никогда не придется это использовать, но мы <...> сильны", - подытожил он.
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