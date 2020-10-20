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Тихановская призвала правоохранителей Белоруссии не исполнять «преступные приказы»

15:32 20.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Тихановская объявила силовикам дедлайн перехода на сторону общества. Она призвала правоохранителей Белоруссии не исполнять «преступные приказы» и «исполнить присягу» народу, сказано в сообщении экс-кандидата в президенты.

«Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления», — уточнила политик. Она добавила, что «поголовной люстрации не будет», пишет «Коммерсантъ».

В минувшие выходные в Белоруссии вновь состоялись акции протеста против итогов президентских выборов. Оппозиция считает избранным президентом Светлану Тихановскую.  Говорит Москва

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